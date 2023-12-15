Англія

Гравець вже повернувся до повноцінних тренувань з командою.

Атакуючий півзахисник Крістофер Нкунку знову тренується з Челсі, повідомили на офіційному сайті "синіх".

Головний тренер клубу Маурісіо Почеттіно вже підтвердив, що 26-річний француз може дебютувати за Челсі у матчі проти Шеффілд Юнайтед, який відбудеться завтра, 16 грудня.

"Він може бути задіяний. Це дуже гарна новина. Він є гравцем, який може нам допомогти, але ми повинні бути спокійними та тихими, щоб не тиснути на нього. Це велика мотивація для нас, для одноклубників і вболівальників, побачити гравця, який має бути важливим для нас і який вперше потрапить до складу", — заявив аргентинський спеціаліст.

У Челсі також повідомили, що до повноцінних тренувань повернувся захисник Мало Гюсто, тоді як півзахисник Ромео Лавія — лише до часткових.