Англія

У Манчестер Юнайтед є кадрові втрати напередодні матчу на Енфілді.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушить у гості до Ліверпуля.

Напередодні цього протистояння головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг заявив, що центральний захисник Гаррі Магвайр та нападник Антоні Марсьяль не братимуть участі в матчі на Енфілді.

"Антоні Марсьяль та Гаррі Магвайр не зіграють проти Ліверпуля. Але є позитивне оновлення щодо того, що Маркус Рашфорд і Люк Шоу готові вийти на поле", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 17 грудня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.