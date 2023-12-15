Англія

Керманич "червоних дияволів" висловився про своє майбутнє.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушить у гості до Ліверпуля.

Напередодні цього протистояння Ерік тен Гаг відповів на питання щодо того, чи підтримують його в керівництві "червоних дияволів".

"Я відчуваю підтримку в Манчестер Юнайтед, і вони мені кажуть про це.

Це добре, це нормально, але я зосереджуюсь на процесі та роблю цю команду кращою, роблячи цих людей кращими", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 17 грудня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.