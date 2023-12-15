Мадуеке, Getty Images
15 грудня 2023, 17:13
Лондонський Челсі хоче отримати гроші на майбутні трансфери за рахунок продажу декількох футболістів команди. Таку інформацію надає ESPN.
За даними джерела, лондонці готові розлучитися з Ноні Мадуеке, Іаном Маатсеном та Трево Чалобою і направити ці ресурси на придбання потрібних футболістів у січні.
Основним завданням Челсі є підписання нападаючого. Серед пріоритетних варіантів – Віктор Осімген з Наполі та Айвен Тоуні з Брентфорда. Також "аристократи" стежать за Сантьяго Хіменесом з роттердамського Феєнорда.