Англія

Камерунець також не зіграє на Кубку Африки.

Брентфорд досить надовго втратив свого лідера Браяна Мбемо. Правий вінгер отримав травму щиколотки, через яку пропустить близько 3 місяців, повідомляє видання The Athletic.

Камерунець травмувався під час матчу проти Брайтона минулого тижня. Головний тренер Брентфорда Томас Франк заявив, що сьогодні, 15 грудня, у гравця буде операція на щиколотці.

Франк додав, що пошкодження у 24-річного гравця вплине на його участь у Кубку африканських націй. Тепер він не зможе взяти участь у турнірі.

"Браян позитивний хлопець. Я переконаний, що він повернеться сильнішим", — заявив Франк.

У цьому сезоні вінгер вже взяв участь у 15 матчах Брентфорда в АПЛ, відзначившись 7 голами і 4 асистами.