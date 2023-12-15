Бельгієць може найближчим часом повернутися на поле.
Кевін де Брюйне, Getty Images
15 грудня 2023, 20:17
Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне висловився щодо свого повернення на поле, передає видання The Guardian.
Бельгієць сподівається якомога скоріше повернутися до гри. Він опинився у заявці манкуніанців на Клубний чемпіонат світу, проте наразі невідомо, чи зможе він отримати ігровий час.
"У мене все дуже добре і я сподіваюся скоро повернутися на поле. Я хочу бути найкращим, бути у найкращій команді. Я хочу бути найкращим гравцем у світі, у мене все ще є мотивація. Навіть будучи поза грою протягом чотирьох місяців, я намагався знайти способи змінити себе як грвця, щоб все ще мати можливість робити те, що робив раніше. Я впевнений, що зі мною все буде добре, коли повернуся на поле. Сподіваюся продовжувати грати у хороший футбол, і цього достатньо", — сказав 32-річний де Брюйне.
Нагадаємо, півзахисник травмувався ще на початку сезону і переніс операцію. У нього було пошкодження підколінного сухожилля.