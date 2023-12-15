Англія

Бельгієць може найближчим часом повернутися на поле.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне висловився щодо свого повернення на поле, передає видання The Guardian.

Бельгієць сподівається якомога скоріше повернутися до гри. Він опинився у заявці манкуніанців на Клубний чемпіонат світу, проте наразі невідомо, чи зможе він отримати ігровий час.

"У мене все дуже добре і я сподіваюся скоро повернутися на поле. Я хочу бути найкращим, бути у найкращій команді. Я хочу бути найкращим гравцем у світі, у мене все ще є мотивація. Навіть будучи поза грою протягом чотирьох місяців, я намагався знайти способи змінити себе як грвця, щоб все ще мати можливість робити те, що робив раніше. Я впевнений, що зі мною все буде добре, коли повернуся на поле. Сподіваюся продовжувати грати у хороший футбол, і цього достатньо", — сказав 32-річний де Брюйне.

Нагадаємо, півзахисник травмувався ще на початку сезону і переніс операцію. У нього було пошкодження підколінного сухожилля.