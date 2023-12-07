Бельгієць пропустив тривалий час через травму.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
07 грудня 2023, 15:00
Манчестер Сіті представив ФІФА свій склад на майбутній клубний чемпіонат світу в Саудівській Аравії. В заявці опинився півзахисник Кевін Де Брюйне.
Бельгієць отримав пошкодження підколінного сухожилля в матчі стартового туру АПЛ. З того моменту 32-річний бельгієць ще навіть не потрапляв у заявку на матчі "містян".
Нагадаємо, клубний чемпіонат світу, який проходитиме з 12 до 22 грудня.
Турнірна сітка:
Перший раунд, матч 1: Аль-Іттіхад – Окленд Сіті, 12 грудня;
Другий раунд, матч 3: Леон — Урава Ред Даймондс, 15 грудня;
Другий раунд, матч 2: Аль-Ахлі проти переможця матчу 1, 15 грудня;
Півфінал, матч 4: Флуміненсе проти переможця матчу 2, 18 грудня;
Півфінали, матч 5: переможець матчу 3 проти Манчестер Сіті, 19 грудня;
Матч за третє місце, матч 6: той, хто програв у матчі 4 проти того, хто програв у матчі 5, 22 грудня;
Фінал, матч 7: переможець матчу 4 проти переможця матчу 5, 22 грудня.