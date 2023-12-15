Англія

Шанс для сербського воротаря.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу травм футболістів його команди. Наводить слова аргентинця офіційний сайт "аристократів".

"Завжди страждатимеш, коли отримує травму гравець, який досі був нашим воротарем номер один. Завжди не вистачатиме цього гравця. Але у нас є ще один воротар, який старанно працював, щоб бути готовим, якщо таке станеться.

Звичайно, мені дуже сумно, тому що ми втрачаємо гравця, можливо, на кілька тижнів. Нам все ще потрібно почекати і подивитися на ситуацію з Робертом, а також із Рісом Джеймсом та Марком Кукурелья. Із самого початку на нас обрушилися різні обставини. Але ми маємо бути сильними, тому що конкуренція не припиняється, і ми маємо бути готовими до змагань.

Звісно, ​​я вірю у Петровича, як у всіх своїх гравців. Він перейшов до Челсі, тому що ми віримо, що у нього великий потенціал. Джордже молодий і прийшов з іншого футболу, з США, але після чотирьох чи п'яти місяців роботи з нами для нього настав момент зробити крок вперед. Ми віримо в нього, його товариші по команді вірять у нього, і тепер все готове до його дебюту на Стамфорд Брідж", — заявив Почеттіно.

У матчі 17-го туру чемпіонату Англії з Шефілд Юнайтед місце у воротах Челсі займе Джордже Петрович замість травмованого Роберта Санчеса. Гра відбудеться 16 грудня о 17:00 за київським часом.