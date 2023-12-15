В Манчестері очікують на повернення бельгійця.
Де Брюйне, Getty Images
15 грудня 2023, 22:17
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне розповів про своє повернення на футбольне поле.
"Все йде дуже добре. Мені зробили операцію, вона пройшла чудово. Можна сказати, я практично повністю відновився.
В мене була дійсно важка травма, але ми наближаємось до мого повернення. Думаю це станеться ближче до Нового року. У мене все гаразд, і я сподіваюся скоро повернутися на поле",
— наводить слова 32-річного бельгійця City Xtra
.
Кевін Де Брюйне через важку травму
зіграв цього сезону лише 49 хвилин.