Англія

В Манчестері очікують на повернення бельгійця.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне розповів про своє повернення на футбольне поле.

"Все йде дуже добре. Мені зробили операцію, вона пройшла чудово. Можна сказати, я практично повністю відновився.

В мене була дійсно важка травма, але ми наближаємось до мого повернення. Думаю це станеться ближче до Нового року. У мене все гаразд, і я сподіваюся скоро повернутися на поле", — наводить слова 32-річного бельгійця City Xtra