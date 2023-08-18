Англія

Ман Сіті втратив ключового виконавця.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне перенесе операцію, повідомляє HNL.

За інформацією джерела, бельгієць погодився на хірургічне втручання на підколінному сухожиллі. Операція відбудеться в найближчі вихідні. На відновлення знадобиться близько 4-х місяців, себто у 2023 році він може вже не зіграти.

Нагадаємо, що де Брюйне отримав травму у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі (3:0). У першому таймі на 23-й хвилині його замінив Матео Ковачич.