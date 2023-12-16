Тен Гаг, Getty Images
16 грудня 2023, 10:46
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, яка стоїть ціль перед командою у цьому сезоні. Його слова наводить The Telegraph.
"Звичайно наша ціль — топ-4 АПЛ.
У нас було багато травм у першій частині сезону, але тепер матчів поменшає, навантаження знизиться, у футболістів буде більше можливостей для відновлення, а ми зможемо більше часу присвячувати тренуванням, будемо свіжішими перед матчами", — неоднозначно висловився Тен Гаг.
Раніше, нідерландський фахівець заявив, що в Манчестері його підтримують.