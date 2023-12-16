Англія

Керманич чинних чемпіонів АПЛ прокоментував плани на зимове трансферне вікно.

Англійський Манчестер Сіті був помітно активним під час літнього трансферного вікна, працюючи як над придбанням нових виконавців, так і на продажі провідних гравців клубу.

За ходом поточної кампанії "містяни" мають чималі кадрові проблеми, пов’язані, передусім, із великою кількістю травмованих футболістів основного складу, тож не дивно, що під час останньої прес-конференції головного тренера Сіті Хосепа Гвардіолу запитали про можливі трансфери взимку.

"Зараз я ні про це не думаю. Це залежить від того, чи піде хтось із команди в цей час, чи ні. Я цього не знаю.

Деякі гравці залишаються, деякі йдуть, це відбувається постійно. Наші ж кадрові рішення залежать від кількості доступних футболістів у складі, та молодих гравців, на яких ми можемо чи не можемо розраховувати.

Загалом, побачимо, як воно буде", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті зіграє в чемпіонаті проти Крістал Пелес на виїзді 16 грудня, о 17:00.