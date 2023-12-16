Але ця віра не вічна.
Почеттіно, Getty Images
16 грудня 2023, 12:49
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу довіри з боку керівництва "аристократів". Цитує аргентинця Goal.
"Я людина, яка вірить до кінця, поки хтось не скаже мені щось інше. Як те, що сталося у Тоттенгемі. Я вірив своєму босу до кінця.
Я людина, яка завжди довіряє – допоки хтось не покаже мені, що я більше не можу це робити. Але я вірю, я довіряю. Звичайно, я знаю, що маю досягти успіху. Я розумію футбол і знаю, як він працює.
Я вирішив підписати контракт із Челсі, бо довірився, коли мені запропонували цю роботу. І я продовжу довіряти, бо клуб показує, що вірить у мою роботу.
Цей будинок будують хороші люди, хороші архітектори. У нас найкраща компанія. І вони вже дуже добре зарекомендували себе", — сказав Почеттіно.