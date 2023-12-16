Англія

Але ця віра не вічна.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу довіри з боку керівництва "аристократів". Цитує аргентинця Goal.

"Я людина, яка вірить до кінця, поки хтось не скаже мені щось інше. Як те, що сталося у Тоттенгемі. Я вірив своєму босу до кінця.

Я людина, яка завжди довіряє – допоки хтось не покаже мені, що я більше не можу це робити. Але я вірю, я довіряю. Звичайно, я знаю, що маю досягти успіху. Я розумію футбол і знаю, як він працює.