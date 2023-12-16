Унаї Емері вважає бразильця ключовим у своїй команді.
Дуглас Луїс, getty images
16 грудня 2023, 13:59
Опорний півзахисник Астон Вілли Дуглас Луїс продовжує бути трансферною ціллю лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, "каноніри" зацікавлені у підписанні 25-річного бразильця, проте бірмінгемський клуб не горить бажанням його продавати.
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері вважає Дугласа Луїса ключовим гравцем у своїй системі.
Нагадаємо, Арсенал вже намагався підписали бразильського хавбека "левів" у минуле зимове трансферне вікно, проте зазнав невдачі.
Раніше повідомлялося, що Астон Вілла встановить цінник на Дугласа Луїса у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів, що в чотири рази більше, аніж пропонували "каноніри".