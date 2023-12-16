Англія

"Містяни" хочуть покласти новий трофей у свою скарбничку.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився з приводу майбутніх матчів на клубному чемпіонаті світу. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Я хочу, щоб гравці не впадали у відчай, якщо не вийде виграти. Потрібно просто зіграти дві гри. Виграти першу, щоб заслужити право зіграти у фіналі, і, якщо ми не виграємо його, сподіваюся, виграємо Лігу чемпіонів у майбутньому та повернемось.

Це лише два простих футбольних матчі, особливо перший, тому що він дозволяє зіграти у фіналі, інакше буде гра за третє місце. Ми вивчили цю схему в Лізі чемпіонів у минулому.