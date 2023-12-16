"Містяни" хочуть покласти новий трофей у свою скарбничку.
Пеп, Getty Images
16 грудня 2023, 14:17
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився з приводу майбутніх матчів на клубному чемпіонаті світу. Його слова наводить офіційний сайт "містян".
"Я хочу, щоб гравці не впадали у відчай, якщо не вийде виграти. Потрібно просто зіграти дві гри. Виграти першу, щоб заслужити право зіграти у фіналі, і, якщо ми не виграємо його, сподіваюся, виграємо Лігу чемпіонів у майбутньому та повернемось.
Це лише два простих футбольних матчі, особливо перший, тому що він дозволяє зіграти у фіналі, інакше буде гра за третє місце. Ми вивчили цю схему в Лізі чемпіонів у минулому.
У житті ви можете казати собі: "О, цього більше ніколи не станеться"? Це може статися у майбутньому. Просто грайте якнайкраще, от і все. Але, звичайно, мотивація чи відчуття того, що ми ніколи цього не вигравали, є важливими для нас", — сказав Пеп.
У вівторок, 19 грудня, Манчестер Сіті у півфіналі КЧС зустрінеться з японським Урава Ред Даймондс. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.