Англія

Український універсал Арсеналу має високий відсоток успішних протидій дриблінгу суперника.

Атакуючий півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко, який виступає в лондонському Арсеналі переважно на позиції "хибного" лівого захисника, має один із найкращих відсотків успішних протидій дриблінгу суперників у поточному сезоні англійської Прем'єр-ліги.

За 15 проведених матчів 27-річний українець здійснив 30 спроб зупинити дриблінг опонента, 25 з яких виявилися успішними (83,3%).

Це є одним із найвищих показників в АПЛ, оскільки Зінченко серед усіх гравців ділить шосту сходинку разом із Наєфом Агердом (Вест Гем) та Джаррадом Брентвейтом (Евертон). Найкращий відсоток має одноклубник Олександра — Вільям Саліба (91,7%).

Слід зазначити, що до розрахунку бралися до уваги тільки ті футболісти, які здійснили у сезоні-2023/24 щонайменше десять спроб зупинити дриблінг суперника, тому, наприклад, у списку найкращих за цим показником немає того ж Вірджіла ван Дейка з Ліверпуля (100%, 7 успішних спроб із 7).

ТОП-10 ГРАЦІВ АПЛ ЗА ВІДСОТКОМ УСПІШНИХ ПРОТИДІЙ ДРИБЛІНГУ СУПЕРНИКА У СЕЗОНІ-2023/24 (FBREF.COM):

1. Вільям Саліба (Арсенал): 91,7% (11/12)

2. Тоті Гомеш (Вулвергемптон): 90,9% (10/11)

3. Езрі Конса (Астон Вілла): 85,7% (12/14)

4. Бен Девіс (Тоттенгем): 84,6% (11/13)

5. Саман Годдос (Брентфорд): 84,6% (11/13)

6. Олександр Зінченко (Арсенал): 83,3% (25/30)

7. Джаррад Брентвейт (Евертон): 83,3% (20/24)

8. Наєф Агерд (Вест Гем): 83,3% (10/12)

9. Крістіан Ромеро (Тоттенгем): 78,9% (15/19)

10. Діогу Далот (Манчестер Юнайтед): 76.9% (20/26)

Зазначимо, що лівий захисник Віталій Миколенко з Евертона займає за цим показником 40 місце (63,2%, 24 успішних із 38 спроб), центральний захисник Ілля Забарний із Борнмута йде 135-м (44%, 11 з 25), а вінгер Челсі Михайло Мудрик розташувався на 194 місці (26,7%, 4 з 15).

Також зазначимо, що саме за кількістю успішних спроб зупинити дриблінг суперника Олександр Зінченко серед усіх гравців АПЛ займає четверту сходинку, тоді як Віталій Миколенко — п'яту.

ТОП-5 ГРАЦІВ АПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ УСПІШНИХ ПРОТИДІЙ ДРИБЛІНГУ СУПЕРНИКА У СЕЗОНІ-2023/24:

1. Жоау Палінья (Фулгем) — 50 успішних спроб

2. Педро Порро (Тоттенгем) - 34

3. Ів Біссума (Тоттенгем) - 28

4. Олександр Зінченко (Арсенал) — 25

5. Віталій Миколенко (Евертон) — 24

5. Марвелос Накамба (Лутон) — 24