Українці опинилися у стартових складах своїх команд.
Михайло Мудрик, Getty Images
16 грудня 2023, 16:17
Українці Михайло Мудрик та Ілля Забарний опинилися у стартових складах Челсі та Борнмута на матчі сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.
Борнмут Забарного прийматиме Лутон Таун. Стартовий склад "вишень" виглядає наступним чином:
Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке
У Челсі Мудрика гостюватиме Шеффілд Юнайтед. Стартовий склад "синіх" виглядає наступним чином:
Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Бадьяшиль, Колвілл — Кайседо, Галлагер — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Джексон
Нагадаємо, вищезгадані поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом.