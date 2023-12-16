Українці Михайло Мудрик та Ілля Забарний опинилися у стартових складах Челсі та Борнмута на матчі сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Борнмут Забарного прийматиме Лутон Таун. Стартовий склад "вишень" виглядає наступним чином:

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке

У Челсі Мудрика гостюватиме Шеффілд Юнайтед. Стартовий склад "синіх" виглядає наступним чином:

Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Бадьяшиль, Колвілл — Кайседо, Галлагер — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Джексон

Нагадаємо, вищезгадані поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом.