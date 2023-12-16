Англія

Український фулбек Евертона набрав вражаючу форму.

Лівий захисник національної збірної України та Евертона Віталій Миколенко є одним із найкращих футболістів поточного сезону англійської Прем'єр-ліги за кількістю здійснених відборів та перехоплень м'яча.

За 12 проведених поєдинків в АПЛ-2023/24 24-річний українець сумарно здійснив 61 відбір та перехоплення м'яча в суперника, що є п'ятим показником серед усіх гравців англійської першості.

Миколенко поділяє п'яте місце з Дестіні Удоджі з Тоттенгема, тоді як найкращим за цим показником (Tackles + Interceptions) є центральний півзахисник Фулгема Жоау Палінья (94).

ТОП-5 ГРАЦІВ АПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ ВІДБОРІВ ТА ПЕРЕХОПЛЕНЬ М'ЯЧА У СЕЗОНІ-2023/24 (FBREF.COM):

1. Жоау Палінья (Фулгем) - 94

2. Ентоні Робінсон (Фулгем) — 79

3. Ів Біссума (Тоттенгем) — 70

4. Конор Галлагер (Челсі) — 63

5. Віталій Миколенко (Евертон) — 61

5. Дестіні Удоджі (Тоттенгем) — 61

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47. Ілля Забарний (Борнмут) - 42

48. Олександр Зінченко (Арсенал) — 42

218. Михайло Мудрик (Челсі) — 15

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко має один із найвищих відсотків успішних протидій дриблінгу суперника в поточному сезоні АПЛ.