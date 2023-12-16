Англія

Завершилася низка матчів у рамках 17 туру АПЛ.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі приймав на своєму полі Шеффілд Юнайтед.

У першому таймі голів ми не побачили, проте вже після перерви підопічні Маурісіо Почеттіно відправили у ворота "клинків" два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Коул Палмер та Ніко Джексон.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з рахунком 2:0. Щодо Михайла Мудрика, він з'явився на полі з перших хвилин і був замінений на 69-ій хвилині, коли результат вже було фактично зроблено.

Челсі — Шеффілд Юнайтед 2:0

Голи: Палмер, 54, Ніко Джексон, 61

Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Бадіашиль, Колвілл — Кайседо, Галлахер — Стерлінг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69) — Джексон (Гюсто, 90+4)

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Богл, Ахмедходжич, Трасті, Лоу — Соуза — Макаті, Хамер (Бен Сліман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер — Макберні (Норвуд, 67)

Попередження: Галлахер (52) — Макаті (42), Хамер (63), Лоу (74)

У паралельному матчі лондонський Фулгем вирушив у гості до Ньюкасл Юнайтед.

Вже на 22-ій хвилині "дачники" залишилися у меншості через пряме вилучення Рауля Хіменеса.

У підсумку команда Едді Гау успішно скористалася чисельною перевагою, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Ньюкасл Юнайтед — Фулгем 3:0

Голи: Майлі, 57, Альмірон, 64, Берн, 82

Вилучення: Р. Хіменес, 22 (Фулгем, пряма червона)