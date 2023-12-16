Англія

Офіційної інформації щодо причини відсутності гравця поки що немає.

Український захисник Віталій Миколенко опинився поза заявкою на матч сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 16 грудня, Евертон гостюватиме у Бернлі на Терф Мур. Миколенко, на жаль, не допоможе "ірискам" у цьому протистоянні. Раніше, головний тренер клубу Шон Дайч заявив, що в українця "є невелика проблема".

Нагадаємо, матч Бернлі — Евертон розпочнеться о 19:30 за київським часом. Слідкувати за головними подіями у ньому можна буде за посиланням.