Англія

Юний півзахисник допоміг "сорокам" здолати Фулгем.

Центральний півзахисник Льюїс Майлі відзначився у матчі проти Фулгема (3:0), ставши наймолодшим автором голу Ньюкасла в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє OptaJoe.

Англієць забив у віці 17 років і 229 днів. Він також став наймолодшим автором голу в АПЛ з квітня 2009 року. Тоді за Манчестер Юнайтед відзначився італійський нападник Федеріко Македа, якому було 17 років і 226 днів.

Майлі у цьому сезоні вже взяв участь у 10 матчах Ньюкасла у всіх турнірах. Окрім голу у ворота Фулгема, на його рахунку також є 2 асисти в інших поєдинках.