Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно підбив підсумки гри з Шеффілд Юнайтед (2:0).

"Я дуже задоволений. Гра була гарною. Це завжди хороший показник у матчах із командою, яка агресивно грає з низьким блоком.

У другому таймі ми змінили позиції Палмера та Рахіма Стерлінга, ми спробували поставити Палмера та Мудрика у більш вигідне становище перед воротами.

Я впевнений у собі, навіть коли ми програємо. Я вірю в гравців та клуб. Тепер потрібно використати це у наступному змаганні, у чвертьфіналі Кубка ліги", — наводить слова Почеттіно ВВС.

Перемога над Шеффілдом дозволила Челсі піднятися на десяту сходинку в АПЛ.