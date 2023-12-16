Англія

З'явилися нові подробиці жахливого інциденту.

Медичний персонал Лутон Таун підтвердив, що захисник і капітан команди Том Лок'єр пережив зупинку серця у матчі проти Борнмута, який довелося перервати, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

На стадіоні 29-річний валлієць отримав необхідну йому медичну допомогу, після чого він був переведений до лікарні.

У Лутоні запевнили, що стан гравця є стабільним і зараз він проходить додаткові обстеження разом зі своєю сім'єю.

Клуб також подякував всім за підтримку, турботу та теплі повідомлення для Лок'єра.

Нагадаємо, центральний захисник втратив свідомість у матчі 17 туру АПЛ. Для нього це вже другий такий випадок за цей рік.

Матч Борнмут — Лутон Таун перервали, коли саме його планують догравати наразі невідомо.