Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 грудня 2023 року, 17:00.

У рамках сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав Крістал Пелес на Етіхад Стедіум.

Манкуніанці у першому таймі сформували комфортну для себе перевагу у два м'ячі. Проте, у другій половині зустрічі вони не були спроможні втримати її. Пізній гол Олісе з пенальті допоміг лондонцям вирвати нічию.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Крістал Пелес у 17 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Сіті — Крістал Пелес 2:2

Голи: Гріліш, 24, Льюїс, 54 — Матета, 76, Олісе, 90+5 (пен.)



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс (Стоунз, 90+7), Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.



Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд (Озо, 34), Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Рідевальд (Ахамада, 80), Річардс — Олісе, Шлупп (Франса, 80), Клайн (Езе, 90) — Матета.



Попередження: Едерсон — Андерсен