Англія

Подивимося, як буде сьогодні на Енфілді.

Напередодні центрального матчу 17-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг прокоментував вірогідний прихід у клуб мільярдера Джима Реткліффа та віру в успіх команди.

"Нічого не можу сказати про прихід Реткліффа. Інші люди в клубі займаються питаннями стратегічного аналізу, тож я просто чекаю. Я концентруюсь на роботі, яка полягає в тому, щоб показувати сильну гру та розвивати команду.

Я бачу майстерність, але нюанс полягає в тому, що гравці мають доводити її у матчах. Ця команда показала свій рівень у певних матчах, коли була під високим тиском, але грала у хороший футбол. Ми високо злітали та низько падали. Команда має бути більш стабільною.

У мене завжди є віра. Перед будь-якою грою я переконаний, що ми переможемо. Тому я готуватиму до цього команду і налаштовуватиму її на перемогу. Чому? Тому що все ґрунтується на наших правилах і принципах, а також на нашому ігровому плані та твердій вірі в якість моїх гравців", — наводить слова нідерландця The Telegraph

Матч 17-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.