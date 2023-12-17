Англія

North West derby.

Захисник Ліверпулю Трент Александер-Арнольд висловився з приводу "Північно-західного дербі" між його командою та Манчестер Юнайтед. Цитує англійця офіційний сайт "мерсисайдців".

"Це, мабуть, найважливіша гра сезону – вдома чи на виїзді. Ця гра відрізняється від будь-якої іншої. Звичайно, у нас різні цілі та різні важливі суперники, але це суперництво між фанатами збережеться назавжди – незалежно від того, на якому місці в таблиці йдуть команди, незалежно від того, на якому етапі сезону відбувається гра.

Особлива гра. Це Енфілд! Фанати чекають на це, гравці – теж. Ймовірно, це матч сезону, який найбільш переглядається. Це найважливіший матч світового масштабу.

Просто через те, що ми лідируємо у таблиці, а вони – ні, через те, що вони проходять через поганий етап, ми не вийдемо на поле за рахунку 1:0. На першій хвилині рахунок, як і раніше, 0:0, у складах – по 11 гравців і це битва.

Потрібна лише перемога. Це головне. З таким настроєм я виходжу на кожен матч, щиро кажучи", — сказав Трент.

Матч 17-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.