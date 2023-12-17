Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 грудня 2023 року, 16:00.

У рамках сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал приймав Брайтон на Емірейтс Стедіум.

Лондонці домінували у першому таймі, але не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. Відправити у ворота Брайтона два голи їм вдалося у другій половині зустрічі — відзначилися Жезус і Гаверц.

Ця впевнена перемога повернула Арсенал на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Англії, яку вони можуть втратити, якщо Ліверпуль здолає Манчестер Юнайтед.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Брайтон у 17 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Арсенал - Брайтон 2:0

Голи: Жезус, 53, Гаверц, 87

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Ківьор, 90+4) — Едегор, Райс, Гаверц (Сміт-Роу, 89) — Сака (Нельсон, 90), Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Троссар, 82)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Гіншелвуд, 27), ван Геке, Данк, Мілнер (Ігор, 60) — Гілмор, Гросс — Адінгра (Велбек, 79), Лаллана (Буонанотте, 60), Мітома — Фергюсон (Педро, 60)

Попередження: Вайт — Мітома, Гілмор, Гросс