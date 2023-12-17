Англія

"Сині" розглядають голкіпера "канонірів".

Аарон Рамсдейл може продовжити кар'єру у Челсі, повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, "сині" розглядають можливість підписання воротаря Арсеналу через травму коліна Роберта Санчеса. У Челсі побоюються, що головний голкіпер може вибути на тривалий термін.

Проте Арсенал може не відпустити Ремсдейла у січні, оскільки клуб хоче знайти повноцінну заміну.

У поточному сезоні Рамсдейл провів за Арсенал 5 матчів в АПЛ, пропустивши 2 голи.