"Сині" розглядають голкіпера "канонірів".
ААРОН РАМСДЕЙЛ, GETTY IMAGES
17 грудня 2023, 19:33
Аарон Рамсдейл може продовжити кар'єру у Челсі, повідомляє talkSPORT.
За інформацією джерела, "сині" розглядають можливість підписання воротаря Арсеналу через травму коліна Роберта Санчеса. У Челсі побоюються, що головний голкіпер може вибути на тривалий термін.
Проте Арсенал може не відпустити Ремсдейла у січні, оскільки клуб хоче знайти повноцінну заміну.
У поточному сезоні Рамсдейл провів за Арсенал 5 матчів в АПЛ, пропустивши 2 голи.