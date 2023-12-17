Англія

Наставник дав свій коментар.

Роберто Де Дзербі прокоментував поразку у грі проти Арсеналу (0:2).

"Я розчарований результатом, але не іншим. Ми заслужили поразку. Арсенал грав набагато краще за нас. Вони заслуговували на перемогу. Між двома командами була занадто велика різниця. Вони провели відмінну гру. Ми дуже страждали.

Ми добре захищалися, почувалися добре. Сьогодні вони зіграли набагато краще", — наводить слова Де Дзербі ВВС.

На Football.ua доступний огляд матчу Арсенал — Брайтон.