Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги.

На радість футбольним уболівальникам 17-ий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

ЧЕРГОВА ВТРАТА ОЧОК МАНЧЕСТЕР СІТІ: ЯК ПРОГРАТИ "ВИГРАНИЙ" МАТЧ

Здавалося б, що могло піти не так для Манчестер Сіті в поєдинку з Крістал Пелес, коли до 75-ої хвилини команда Хосепа Гвардіоли мала як очікувану перевагу по грі, так і перевагу в рахунку аж у два м'ячі? Ми вкотре переконалися в тому, що нинішній Сіті не є ідеальною командою як мінімум у плані концентрації. Готові посперечатися, що багато хто з вас вимкнув матч після другого голу "містян", але, як виявилося, щось подібне зробили й безпосередньо діючі чемпіони Англії, але вже на футбольному полі.

Що відокремлювало Крістал Пелес від потенційного камбека – це одна успішна контратака із закиданням за спини захисникам Ман Сіті, яка завершилася голом Матети. Цвяхом у кришку труни став дурнуватий фол Філ Фодена у власній штрафній площі на тому ж Матеті, після чого Майкл Олісе успішно реалізував пенальті і приніс в актив "орлів" один пункт, що виглядало чимось нереальним й малоймовірним з погляду того, що відбувається на полі.

Так, у такі моменти не може бути не шкода Манчестер Сіті, адже вони переграли суперника за всіма показниками — це факт. З іншого боку, не можна і не порадіти за Крістал Пелес, який своїм камбеком зробив неоціненний внесок у чемпіонську гонку та довів, що футбольний матч закінчується лише після фінального свистка. А Гвардіолі точно є про що серйозно поговорити зі своєю командою, адже відпускати переможний результат у таких матчах непробачно для колективу, який апріорі вважається домінуючою силою АПЛ та головним претендентом на титул.

Манчестер Сіті — Крістал Пелес 2:2

Голи: Гріліш, 24, Льюїс, 54 — Матета, 76, Олісе, 90+5 (пен.)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс (Стоунз, 90+7), Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.



Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд (Озо, 34), Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Рідевальд (Ахамада, 80), Річардс — Олісе, Шлупп (Франса, 80), Клайн (Езе, 90) — Матета.



Попередження: Едерсон — Андерсен

АРСЕНАЛ ЗНИЩИВ БРАЙТОН, АЛЕ Є ОДНЕ "АЛЕ"

Цієї неділі ми побачили майже ідеальний атакуючий перформанс у виконанні лондонського Арсеналу, який приймав на своєму полі Брайтон, що вважається дуже незручним суперником для "канонірів" саме на Емірейтс, виходячи зі статистики особистих зустрічей. Однак цього разу домінування підопічних Мікеля Артети було настільки зразковим і очевидним, що свій перший удар по воротах Давіда Раї "чайки" завдали вже після 60-ої хвилини!

Арсенал чудово грав на перехопленнях і підбираннях м'яча, не дозволяючи команді Роберто Де Дзербі виходити навіть за центральне коло. Так само здорово лондонці виходили з-під пресингу суперника, а ще більш вражаюче вони комбінували в атакуючій фазі. І тут хочеться відзначити капітана Арсеналу Мартіна Едегора, який святкував своє 25-річчя. Норвежець відпрацьовував як в обороні, так і в атаці, віддавав перспективні передачі своїм партнерам по команді, сам неодноразово загрожував воротам Брайтона. Єдине чого не вистачило Мартіну — закріпити свій вражаючий виступ результативною дією, але це ніяк не скасовує той обсяг роботи, який він здійснив.

Однак головна проблема сьогоднішнього Арсеналу — це рівень реалізації моментів, тому зовсім не дивують чутки в пресі про те, що клуб із Північного Лондона планує взимку вийти на трансферний ринок у пошуках забивного центрфорварда. Дуже багато тринькають моментів "каноніри", через що не залишало відчуття, що лише одна успішна атака Брайтона за мінімальної переваги в рахунку Арсеналу зараз може змінити абсолютно все — і це дійсно могло статися! Проте гол Кая Гаверца наприкінці таки зняв усі питання і приніс команді Артети заслужену перемогу. З іншого боку, "каноніри" цілком реально могли повторити долю Манчестер Сіті у матчі з Крістал Пелес, тож з реалізацією треба терміново щось робити.

Арсенал - Брайтон 2:0

Голи: Жезус, 53, Гаверц, 87

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Ківьор, 90+4) — Едегор, Райс, Гаверц (Сміт-Роу, 89) — Сака (Нельсон, 90), Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Троссар, 82)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Гіншелвуд, 27), ван Геке, Данк, Мілнер (Ігор, 60) — Гілмор, Гросс — Адінгра (Велбек, 79), Лаллана (Буонанотте, 60), Мітома — Фергюсон (Педро, 60)

Попередження: Вайт — Мітома, Гілмор, Гросс

ТИША НА ЕНФІЛДІ

Багато хто пророкував Манчестер Юнайтед розгромну поразку від Ліверпуля на Енфілді. Навіть уболівальники "червоних дияволів" не надто вірили хоча б у якийсь успіх своєї команди на тлі того, що відбувається з колективом Еріка тен Гага в нинішньому сезоні. Однак зрештою в неділю ввечері весь Енфілд затих: для одних нульова нічия стала схожою на перемогу, а для інших — чимось на кшталт поразки.

Не можемо погодитись з тим, що цей матч був нудним видовищем. Так, Манчестер Юнайтед фактично відмовився від спроб хоча б щось показати в атакуючій фазі, зробивши ставку на "двоповерхову" оборону низьким блоком із найменшою надією на якусь швидку контратаку – а раптом пощастить! Але хочеться похвалити тренерський штаб Еріка тен Гага, оскільки з урахуванням нинішнього стану справ у команді рішення зіграти саме так було виправданим і найкращим, як би такий надмірний прагматизм не був неприємний для звичайного глядацького ока.

Головний інтерес був у тому, чи зможе Манчестер Юнайтед вистояти, а Ліверпуль – дотиснути свого суперзахисного суперника. І рівень організованості в обороні "червоних дияволів" був просто неймовірним! Ліверпулю не вдалося довести хоча б одну зі своїх численних атак до результативної дії, але хочеться також відповісти на критику на адресу команди Юргена Клоппа. По-перше, "автобус" — найдіючіша та найнезручніша тактика для атакуючих команд. По-друге, за відсутності вільного простору вам нічого більше не залишається, як намагатися навішувати і робити простріли з флангів до штрафного майданчика. Це не "безідейність" в атаці Ліверпуля, а вимушені дії мерсісайдців, бо Манчестер Юнайтед змусив діяти їх саме так.

Тому висновок тут наступний, і з ним можуть не всі погодитися, але... Ерік тен Гаг дійсно тактично переграв Юргена Клоппа цієї неділі, бо з самого початку виходив з планом, що його цілком влаштує нічия, а перемога — як пощастить. А ось Ліверпуль свій план на гру реалізувати не зміг. Не допомогли навіть якісь безглузді дві жовті картки для Далота від Майкла Олівера за 19 секунд за емоції. Ну, звісно. Ми ж забули, що відтепер у футбол треба грати без емоцій, з покерфейсом, як роботи, а суддів — лише хвалити, аж ніяк не критикувати.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 0:0



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Гомес, 62), Ендо, Гравенберх (Гакпо, 61) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 78), Діас (Джонс, 78).



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Варан, Шоу — Мейну (Пеллістрі, 82), Мактоміней, Амрабат — Антоні (Ганнібал, 83), Гойлунд, Гарначо (Рашфорд, 71).



Попередження: Нуньєс, Ендо — Мейну, Амрабат, Шоу, Рашфорд, Далот.



На 90+4-й хвилині був вилучений Діогу Далот (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).

Впевнена перемога Тоттенгема над Ноттінгем Форест. Команда Анге Постекоглу грала з позиції сили вже з перших хвилин поєдинку, але посеред першого тайму через травму втратила Бреннана Джонсона, і тільки після цього забила гол у роздягальню, коли Рішарлісону асистував Кулушевські. А вже посеред другого тайму "шпори" відзначились удруге завдяки зусиллям того ж Кулушевські, завдяки чому спокійно пройшли етап гри, коли суперники набрали обертів та безуспішно намагались відігратись.

Ноттінгем Форест — Тоттенгем 0:2

Голи: Рішарлісон, 45, Кулушевські, 65

Вилучення: Біссума, 70 (Тоттенгем)

Ньюкасл Юнайтед розгромив Фулгем. Вже на 22-ій хвилині "дачники" залишилися у меншості через пряме вилучення Рауля Хіменеса, і у підсумку команда Едді Гау успішно скористалася чисельною перевагою, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Ось так, здавалося б, "сороки" зараз на спаді через чисельні травми та важкий календар, тоді як "дачники" в останніх двох поєдинках перемагали суперників із рахунком 5:0. Ось це і є АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед — Фулгем 3:0

Голи: Майлі, 57, Альмірон, 64, Берн, 82

Вилучення: Р. Хіменес, 22 (Фулгем)

Челсі дотиснув Шеффілд Юнайтед у другому таймі. Якщо ви дивилися першу половину цього поєдинку – нам вас щиро шкода, бо на полі нічого не відбувалося від слова зовсім. Проте вже після перерви підопічні Маурісіо Почеттіно відправили у ворота "клинків" два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Коул Палмер та Ніко Джексон. Фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з рахунком 2:0. Щодо Михайла Мудрика, він з'явився на полі з перших хвилин і був замінений на 69-ій хвилині, коли результат вже було фактично зроблено.

Челсі — Шеффілд Юнайтед 2:0

Голи: Палмер, 54, Ніко Джексон, 61

Евертон упорався з Бернлі й без Миколенка. Головний тренер "ірисок" Шон Дайч вирішив поберегти українського фулбека, який отримав невелике пошкодження, що загалом не завадило його команді продовжити свою переможну серію в рамках АПЛ до чотирьох матчів поспіль. Більше того, Евертон взагалі не пропускав у всіх цих зустрічах! Багато хто не вірив в успіх Дайча, але, мабуть, дуже даремно. Зараз "іриски" є претендентами на камбек сезону, якщо продовжать в тому ж дусі!

Бернлі – Евертон 0:2

Голи: Онана (19), Кін (25).

Переможний матч Астон Вілли над Брентфордом із вогненною кінцівкою. З кінця другого тайму лондонський клуб мав мінімальну перевага в рахунку, проте найцікавіше ми побачили вже після 71-ї хвилини, коли Бен Мі отримав пряму червону картку. Колективу Унаї Емері вдалося зробити камбек і забити в заключному відрізку два м'ячі, при цьому бірмінгемці без вилучення так само не обійшлися.

Варто одразу зазначити, що суддя відверто втратив контроль над ситуацією наприкінці поєдинку, але, як не крути, було цікаво спостерігати за тим, як наш 19-річний Єгор Ярмолюк першим побіг штовхатися та розбиратися з ексцентричним двометровим Емі Мартінесом, а після — із іншими гравцями Астон Вілли, у результаті спровокувавши Бубакара Камара на червону картку.

Щоправда, досягти результату команді українця, який вийшов на заміну на 88-й хвилині, це не допомогло. Натомість тепер фанати Астон Вілли активно пишуть, що "хлопець із Брентфорда під 33-м номером теж заслуговував на вилучення". Що ж, таких парубків із характером в Англії люблять.

Брентфорд — Астон Вілла 1:2

Голи: Льюїс-Поттер, 45 — Морено, 77, Воткінс, 85.

Вилучення: Мі, 71 (Брентфорд) — Камара, 90+7 (Астон Вілла)

Асистентський хет-трик Лукаса Пакета допоміг Вест Гему розгромити Вулвергемптон. Безперечно, це був матч імені бразильського плеймейкера та Мохаммеда Кудуса, який, у свою чергу, оформив дубль. Гол Джаррода Боуена під завісу протистояння лише закріпив перевагу "молотобійців" того вечора.

Вест Гем — Вулвергемптон 3:0

Голи: Кудус, 22, 32, Боуен, 74.

Матч між Борнмутом та Лутоном було призупинено за рахунку 1:1 та у підсумку перенесено через зупинку серця Тома Лок'єра. На щастя, капітанові "капелюшників" вчасно надали медичну допомогу, а найменше, що ми можемо зробити — побажати йому здоров'я!

Рішарлісон у грудні:

Коул Палмер тягне Челсі:

Складний вибір фанатів Арсеналу перед матчем Ліверпуль — Манчестер Юнайтед:

1. Щоб Ліверпуль втратив очки.

чи

2. Щоб Манчестер Юнайтед програв із рахунком 0:10.

Найкращі моменти матчу між Ліверпулем та МЮ:

Режисерська робота під час трансляцій АПЛ знову вражає:

Ліверпуль не зможе здійснити камбек, якщо ми не будемо йому забивати:

The Special One був би щасливий:

Рафа Варан та Джонні Еванс після матчу з Ліверпулем:

Майкл Олівер — найкращий гравець Ліверпуля у матчі з Юнайтед:

Деякі з фанатів Манчестер Юнайтед після нічиєї з Ліверпулем, зрозумівши, що Еріка тен Гага не звільнять:

Коротко про реакцію фанатів на нічию Ліверпуля та МЮ: