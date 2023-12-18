Наставник дав свій коментар.
ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
18 грудня 2023, 18:39
Маурісіо Почеттіно назвав завоювання Кубка англійської ліги метою Челсі.
"Це важливе змагання, яке було однією з наших цілей і залишається їй досі. Завтра чекає важлива гра, і нам доведеться зустрітися з чудовою командою.
Звичайно, я хочу виграти трофей тут, в Англії, з Челсі, якщо ми матимемо таку можливість. Моє бажання перемагати, і це можливо.
Ми повинні поважати наших суперників, проти Ньюкасл буде важко, і ми маємо заслужити вихід на наступну стадію", — наводить слова Почеттіно ВВС.
Завтра, 19 грудня Челсі зіграє з Ньюкаслом у рамках 1/4 фіналу.