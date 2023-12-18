Англія

Півзахисник не грав із серпня.

Кевін де Брюйне розпочав тренування з Манчестер Сіті після тривалої перерви.

Прес-служба "містян" опублікувала фотографію бельгійця із заняття, підписавши її словами "раді бачити тебе". Гравці Манчестер Сіті прилетіли до Саудівської Аравії для участі у клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що востаннє Кевін виходив на поле у серпні.

У півфіналі КЧС Манчестер Сіті зіграє з японським Уравом Ред Даймондс, зустріч відбудеться у вівторок, 19 серпня.