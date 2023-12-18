Англія

Нападник дав свій коментар.

Форвард Челсі Ніколас Джексон відповів на критику на свою адресу.

"Все гаразд, це не те, чого я прагнув, але це мій перший сезон, так що я щасливий. Хоча всі мене обсірають, я дуже щасливий. Мені все одно, що кажуть люди.

Де Брюйне був тут, Салах був тут. Вони мали труднощі, а тепер вони є великими гравцями. Вони не слухали людей, які не розуміють футбол, Почеттіно продовжує мені говорити про це", — наводить слова Джексона Daily Mail.

22-річний футболіст забив 8 голів у 19 матчах за лондонський клуб цього сезону.