Англія

Валлійський фахівець залишив табір "лісників".

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Стіва Купера з посади головного тренера першої команди.

44-річний валлійський фахівець працював на чолі "лісників" з вересня 2021 року, а у травні 2022 року вивів клуб до АПЛ через плей-оф Чемпіоншипу.

"Ми дякуємо Стіву за його відданість під час його роботи з нами, а також за неймовірний зв’язок, який він налагодив із нашими прихильниками та містом Ноттінгем.

Стів завжди залишатиметься другом Клубу і завжди буде бажаним на Сіті Граунд. Бажаємо йому успіхів у його майбутніх починаннях", — сказав власник клубу Евангелос Марінакіс.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Ноттінгем Форест стане Нуну Ешпіріту Санту.

Після 17 турів "лісники" набрали 14 очок та посідають 17 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.