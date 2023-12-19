Англія

Якщо все піде за планом, невдовзі португальський фахівець замінить Стіва Купера на чолі "лісників".

Напередодні стало відомо про те, що колишній головний тренер Вулвергемптона та Тоттенгема Нуну Ешпіріту Санту, який залишив саудівський Аль-Іттіхад на початку листопада цього року, може очолити Ноттінгем Форест.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, португальський фахівець вирушив до Англії, де він має підписати контракт із "лісниками" як новий керманич першої команди.

За інформацією джерела, якщо нічого не зміниться, Нуну незабаром замінить Стіва Купера в якості головного тренера Ноттінгем Форест.

Після 17 турів Ноттінгем Форест набрав 14 очок та посідає 17 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.