Англія

Данський хавбек дав пораду капітану Лутон Таун.

Напередодні медичний персонал Лутон Таун підтвердив, що захисник і капітан команди Том Лок'єр пережив зупинку серця під час матчу 17-го туру АПЛ проти Борнмута, який довелося перервати. Стан гравця наразі стабільний, проте це не перший подібний випадок за його участі.

Центральний півзахисник збірної Данії та Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен відреагував на зупинку серця Лок'єра, давши йому пораду.

"Читав та бачив, що сталося. Сподіваюся, з ним все гаразд, він потребує часу на повне відновлення, сім’я поруч для підтримки. Схрещую пальці, щоб з ним все було гаразд. Моя порада йому — ухвалити найкраще з можливих рішень.

Якщо лікарі кажуть, що треба зробити щось ще — треба поважати це та дивитися, що можна вдіяти. Ніхто не зможе вас стримати, але врешті все залежить від того, як він себе почуває, що скажуть лікарі. Він повинен ухвалити рішення разом зі своєю родиною, але треба не поспішати та зосередитися на собі", — цитує слова Еріксена Betfred.

Нагадаємо, що Крістіан Еріксен також під час своє футбольної кар'єри пережив зупинку серця. Сталося це під час ЄВРО-2020. Незважаючи на це, данський хавбек продовжив виступати на високому рівні після встановлення кардіовертера-дефібрилятора, провівши півроку в Брентфорді, а після — у Манчестер Юнайтед.