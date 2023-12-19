Стали відомі склади на матч 1/4 Кубка англійської ліги.
Михайло Мудрик, getty images
19 грудня 2023, 21:20
Челсі в рамках поєдинку чвертьфіналу Кубка англійської ліги прийме на своєму полі Ньюкасл. Михайло Мудрик залишився в запасі лондонців.
Челсі: Петрович — Дісасі, Бадьяшиль, Сілва, Колвілл — Палмер, Галлагер, Кайседо, Фернандес, Стерлінг — Джексон
Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Гюсто, Маатсен, Гілкріст, Матос, Мудрик, Нкунку, Броя
Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Ботман, Ласселс, Лівраменто — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Вілсон, Гордон
Запасні: Каріус, Гіллеспі, Тріпп'єр, Голл, Дамметт, Берн, Мерфі, Рітчі
Нагадаємо, початок матчу Челсі — Ньюкасл заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.