Клуб планує оформити трансфер нового гравця.
Джонатан Девід - Getty Images
20 грудня 2023, 12:30
Ньюкасл може підписати Джонатана Девіда - повідомляє ресурс Tuttomercato Web.
Ціна за гравця завжди була проблемою, але оскільки його контракт завершується в червні 2025 року, і він, схоже, не має наміру обговорювати продовження з Ліллем, вона може знизитися до 35-40 мільйонів євро.
Враховуючи фінансові можливості англійських представників іншим конкурентам важко буде поборотися з ним.
Цього сезону він провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 7 голів та віддав 2 асисти.