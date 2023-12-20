Англія

Клуб планує оформити трансфер нового гравця.

Ньюкасл може підписати Джонатана Девіда - повідомляє ресурс Tuttomercato Web.

Ціна за гравця завжди була проблемою, але оскільки його контракт завершується в червні 2025 року, і він, схоже, не має наміру обговорювати продовження з Ліллем, вона може знизитися до 35-40 мільйонів євро.

Враховуючи фінансові можливості англійських представників іншим конкурентам важко буде поборотися з ним.

Цього сезону він провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 7 голів та віддав 2 асисти.