Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 17:00.

Челсі з Мудриком розгромно поступився Ньюкаслу. При цьому, Лондонці догравали матч в меншості.

"Сороки" здобувають сьому перемогу в сезоні та підіймаються на шосту сходинку. Челсі програв уп'яте та залишився на десятому місці.

Огляд матчу:

Ньюкасл — Челсі 4:1

Голи: Ісак,13, Ласселс, 60, Жоелінтон, 61, Гордон, 83 — Стерлінг, 23

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Лівраменто — Майлі (Діалло, 90+3), Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 87), Ісак (Рітчі, 81), Гордон (Ндівені) 90+3)

Челсі: Санчес — Джеймс, Сілва, Бадіашиль, Кукурелья — Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес — Палмер (Колвілл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлінг (Мадуеке, 87) — Джексон (99)

Попередження: Тріпп'єр, 22, Жоелінтон, 45+3, Ласселс, 46, Рітчі, 90+2 — Угочукву, 41, Джеймс, 55, Стерлінг, 60, Кукурелья, 77, Колвілл, 81

Вилучення: Джеймс, 73.