Англія

Очікується розмова між гравцем та бірмінгемським клубом.

Центральний захисник Астон Вілли Клеман Ленгле, права на якого належать каталонській Барселоні, в зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що найближчим часом бірмінгемський клуб проведе розмову із 28-річним французом щодо його майбутнього та можливого відходу в січні.

Барселона також буде залучена в переговорний процес.

Як і повідомлялося раніше, Мілан залишається зацікавленим у послугах Ленгле, проте "россонері" очікують почути умови потенційної орендної угоди.