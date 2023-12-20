Очікується розмова між гравцем та бірмінгемським клубом.
Клеман Ленгле, getty images
20 грудня 2023, 20:59
Центральний захисник Астон Вілли Клеман Ленгле, права на якого належать каталонській Барселоні, в зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Зазначається, що найближчим часом бірмінгемський клуб проведе розмову із 28-річним французом щодо його майбутнього та можливого відходу в січні.
Барселона також буде залучена в переговорний процес.
Як і повідомлялося раніше, Мілан залишається зацікавленим у послугах Ленгле, проте "россонері" очікують почути умови потенційної орендної угоди.