Француз може знову змінити клубну прописку.
Клеман Ленгле, Getty Images
15 грудня 2023, 14:22
Центральний захисник Астон Вілли Клеман Ленгле, орендований до кінця цього сезону у Барселони, привернув увагу Мілана, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
"Россонері" зверталися до "блаугранас" щодо 28-річного француза. Йшлося про зимовий трансфер гравця.
Ленгле у цьому сезоні взяв участь у 5 матчах Астон Вілли у Лізі конференцій, але поки що не отримав ні хвилини ігрового часу в АПЛ.
Раніше Мілан пов'язували із захисником Арсенала Якубом Ківьором, а також є можливість дострокового повернення з оренди у Вільярреалі Маттео Габбії.