Італія

Француз може знову змінити клубну прописку.

Центральний захисник Астон Вілли Клеман Ленгле, орендований до кінця цього сезону у Барселони, привернув увагу Мілана, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Россонері" зверталися до "блаугранас" щодо 28-річного француза. Йшлося про зимовий трансфер гравця.

Ленгле у цьому сезоні взяв участь у 5 матчах Астон Вілли у Лізі конференцій, але поки що не отримав ні хвилини ігрового часу в АПЛ.

Раніше Мілан пов'язували із захисником Арсенала Якубом Ківьором, а також є можливість дострокового повернення з оренди у Вільярреалі Маттео Габбії.