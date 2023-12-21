Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 20 грудня 2023 року, 22:00.

У матчі чвертьфіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль у домашньому протистоянні розтрощив лондонський Вест Гем.

Команда Девіда Моєса залишила тактику на цю гру десь у глибині підтрибунних приміщень Енфілда, і хоча в першому таймі змогла уникнути великих негараздів у плані рахунку, після перерви поплила остаточно.

"Червоні" в підсумку влаштували розгром без жодного опору з боку суперників, які, хоча й спромоглись на один м’яч, але натомість пропустили чотири в другому таймі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Вест Гем у чвертьфіналі Кубка англійської ліги-2023/24:

Ліверпуль — Вест Гем 5:1

Голи: Собослаї, 28, Джонс, 56, Гакпо, 71, Салах. 82, Джонс, 84 — Боуен, 77

Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, ван Дейк (Конате, 60), Цимікас (Бредлі, 68) — Собослаї (Салах, 60), Ендо (Александер-Арнольд, 60), Джонс — Елліотт, Нуньєс, Гакпо (Діас, 78).

Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Керер, 73), Огбонна, Мавропанос, Джонсон — Е. Альварес (Інгз, 81), Соучек — Кудус (Ворд-Праус, 72), Бенрахма (Пакета, 57), Форнальс — Боуен.

Попередження: Нуньєс — Альварес.