Англія

Лондонські клуби ведуть боротьбу за нападника Брентфорда.

Арсенал і Челсі продовжують вести боротьбу за підписання центрального нападника Брентфорда Айвена Тоуні, передає видання The Independent.

У гонці за 27-річним англійцем наразі лідирує саме Арсенал. Одним із факторів, який зробив їх лідером у боротьбі з Челсі, є кардинально різні результати команд.

Вже у середині січня гравець зможе повернутися на поле. Челсі довго вважався фаворитом у боротьбі за нього, але спочатку "сині" повинні будуть здійснити ряд продажів, щоб відповідати правилам ліги щодо прибутку та сталого розвитку.

Брентфорд готовий до продажу Тоуні, адаптувавшись до його відсутності через багатомісячну дискваліфікацію. Очікується, що вони захочуть отримати за свого гравця 60-80 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Тоуні взяв участь у 35 матчах Брентфорда у всіх турнірах, відзначившись 21 голом і 5 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.