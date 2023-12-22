Володар Золотого м'яча-2023 Ліонель Мессі увійшов до десятки найкращих цього року.
The Guardian
22 грудня 2023, 15:30
Британське видання The Guardian представило топ-100 футболістів за підсумками 2023 року.
Рейтинг очолив нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який випередив півзахисника Реала Джуда Беллінгема та форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Володаря Золотого м'яча-2023 Ліонеля Мессі з Інтера Маямі розмістили на десятому місці, а його вічний суперник Кріштіану Роналду з Ан-Насра розташувався на 27 позиції.
Топ-10 найкращих гравців 2023 року за версією The Guardian:
1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті — Норвегія)
2. Джуд Беллінгем (Реал — Англія)
3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ — Франція)
4. Гаррі Кейн (Баварія — Англія)
5. Родрі (Манчестер Сіті — Іспанія)
6. Вінісіус Жуніор (Реал — Бразилія)
7. Мохамед Салах (Ліверпуль — Єгипет)
8. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті — Бельгія)
9. Віктор Осімген (Наполі — Нігерія)
10. Ліонель Мессі (Інтер Маямі — Аргентина)