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Football.ua підготував список гравців, перехід яких у літнє трансферне вікно виявився досить сумнівним.

Літнє трансферне вікно завжди нам дарує багато цікавих топових трансферів. Це період, коли клуби намагаються посилити свої склади для виконання поставлених задач на наступний сезон.

Цього літа ми стали свідками таких грандіозних переходів як Джуд Беллінгем з дортмундської Боруссії у мадридський Реал чи Гаррі Кейн з Тоттенгема в Баварію та багато інших вдалих прикладів. Але є й такі переходи, які поки що повністю не виправдовують інвестицій та очікуваннь, покладених на ці трансфери. Саме про них редакція football.ua хоче з Вами поговорити.

Мойсес Кайседо (Брайтон – Челсі, 116 млн євро)

Відкриває наш рейтинг близьких до провалу трансферів — перехід еквадорця Мойсеса Кайседо з Брайтона до Челсі.

22-річний еквадорець, який до переїзду на Стамфорд Брідж провів лише один хороший сезон на найвищому рівні, ніяк не може коштувати тих грошей, які за нього заплатили "аристократи". Аристократ не є синонімом слову "марнотратник", але Тодд Боулі мабуть дотримується іншої думки. Щоб коштувати таких грошей, футболіст повинен демонструвати рівень умовного Каземіро часів мадридського Реалу. Не через сезон або два, а тут і зараз.

Від гри опорника Челсі ми цього не бачимо і близько. Навіть навпаки. Згадайте дебютну гру новачка лондонців проти Вест Гема, де він декілька разів сходив на "ринок Привіз". Відеонарізки провальних дій Кайседо з того матчу, квінтесенцією яких став привезений на рівному місці пенальті у власні ворота, облетіли весь футбольний світ. В подальшому були ігри проти Ноттінгем Форест, де його результативна помилка призвела до єдиного голу у матчі та посередні, як для 116 мільйоного футболіста виступи проти Астон Вілли і Брентфорда. Пригадаємо також нещодавний матч проти Манчестер Сіті, в якому "містяни" епізодами "гуляли" в центрі поля, ніби закохана пара по Андріївському узвозу до повномасштабного вторгення тварин.

За 19 матчів у складі "синіх", Мойсес не відзначився жодною результативною дією. Для його позиції на полі — це звичайна статистика, але, якщо подивитися на його гру в цілому, то можна зробити один невтішний висновок — новачок Челсі поки що не зовсім затишно почуває себе в тактичних побудовах Маурісіо Почеттіно.

Підписання Мойсеса Кайседо є певною мірою уособленням всієї максимально хаотичної та бездумно марнотратної трансферної кампанії за часів нового власника лондонського Челсі Тодда Боулі.

Сандро Тоналі (Мілан — Ньюкасл, 64 + 16 млн євро)

Перейшовши під час літнього трансферного вікна з Мілану до Ньюкасла, Сандро Тоналі встановив відразу три рекорди. Він став найдорожчим продажем Мілана, найдорожчою покупкою Ньюкасла та найдорожчим італійським футболістом в історії. На початку все складалося дуже добре, як для півзахисника, так й для його нового клубу. "Сороки" отримали топового гравця рівня збірної Італії у розквіті сил, з функціоналом, що ідеально вписується в ігрову модель команди Едді Гау. Натомість, італієць, знайшов можливість зробити крок вперед у своєму розвитку, граючи у найсильніший лізі світу за дуже амбітний клуб.

"Сорок" хвалили за цей трансфер, британська преса позитивно відгукувалась про виступи Сандро за нову команду. Але раптом, трапився скандал, який сколихнув весь футбольний світ. 23-річного італійця звинувачують у заборонених ставках на футбольні події, в тому числі на матчі Мілана, в яких він брав участь. Дуже несподіваний поворот.

Згодом, Сандро Тоналі визнає свою провину, йде на співпрацю зі слідством та отримує дискваліфікацію до 27-го серпня 2024 року, тим самим ставлячи під удар свій новий клуб, якому посеред розпалу сезону доведеться грати без дороговартісного основного центрального півзахисника. Ба більше, цілком ймовірно, що через цей, м'яко кажучи, немприємний інцидент, "сорокам" доведеться позапланово взимку виходити на трансферний ринок та витрачати гроші. В контексті безглуздої дискваліфікації Тоналі — трансфер італійця можна сміливо назвати головним "фейлом" року.

Гонсалу Рамуш (Бенфіка — ПСЖ, 65+15 млн євро)

Португальська молода зірочка Бенфіки Гонсалу Рамуш в літнє трансферне вікно нарешті перебрався до топ-клубу. Перебрався, щоб прогресувати та, як мінімум забивати не менше ніж у складі "орлів". Поки, що з цим у 22-річного нападника виходить не дуже.

У Парижі Рамуш конкурує з іншим новачком команди Рандалом Коло-Муані, на даний момент повністю програючи боротьбу за місце ведучого центрфорварда команди. Наразі, у португальця три голи у 18-ти матчах за ПСЖ. В минулому сезоні за такий же відрізок, Гонсалу забив 14 м'ячів виступаючи у складі Бенфіки, в тому числі п'ять у Лізі чемпіонів. Контраст відчутний.

Загалом, у грі Рамуша проглядається невпевненість та зайва поспішність в прийнятті рішень на футбольному полі. Зрозуміло, що футболіст перейшов на зовсім інший рівень відповідальності, через, що може відчувати певний дискомфорт. Але, якщо справа йде про гравця вартістю 80 млн євро, чекаєш від нього більш солідної та впливової гри.

Кай Гаверц (Челсі – Арсенал, 75 млн євро)

Свого часу Кай Гаверц виступаючи у складі леверкузенського Баєра, вважався ледь не найталановитішим молодим гравцем у світовому футболі. Його перехід у Челсі влітку 2020 року розглядався, як чудовий вклад в майбутнє лондонського клубу. У першому ж сезоні німець виграє Лігу чемпіонів з "аристократами", забивши єдиний гол у тому "ковідному" фіналі проти Манчестер Сіті. Здавалося, що подальша кар'єра Кая буде йти тільки по висхідній. Але сталося не так, як гадалося.

Зміна тренерів, власника клубу зіграла злий жарт з усією командою, враховуючи і німця. Влітку 2023 року Гаверц вирішив перезапустити свою кар'єру, перейшовши до лондонського Арсеналу. Під керівництвом головного тренера "канонірів" Мікеля Артети очікувався прогрес у грі футболіста та вихід на новий рівень, але поки що всім, чим може похизуватися 24-річний гравець — п'ять забитих м'ячів у 26-ти матчах за нову команду. Явно не те, на, що розраховуєш коли виписуєш чек на 75 мільйонів євро за атакувального півзахисника/нападника.

Дивлячись на гру Гаверца, складається враження, що він просто не встигає за командною швидкістю Арсеналу. У Кая дійсно багато сильних якостей, які можуть вивести і "канонірів", і його самого на новий рівень. Але якась стислість, невпевненість в діях на футбольному полі, заважають йому розкритися на повну. Відчувається, якась ментальна складова у цьому питанні. Хоча, треба зауважити той факт, що Гаверц зі своїх п'ятьох голів, чотири забив в останніх шести зустрічах. Можливо у "арсеналівському" етапі німця намітився прогрес?

Чим нам всім запам'ятався інший мегаталановитий німець Маріо Гьотце? Звісно, переможним голом в фіналі чемпіонату світу-2014. Сподіваємося, Кай Гаверц закарбується у пам'яті не тільки переможним м'ячем у фіналі Ліги чемпіонів. Але поки що коштовний перехід до Арсеналу не виправдовує очікувань.