Керманич Манчестер Юнайтед висловився про можливі підписання у січні.
Ерік тен Гаг, getty images
22 грудня 2023, 15:56
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про можливі варіанти посилення складу своєї команди в зимове трансферне вікно.
"Я задоволений нинішнім складом. Просто у нас було занадто багато недоступних гравців.
Коли до складу повернуться такі футболісти, як Каземіро, Мартінес, Мейсон Маунт, то ми будемо набагато сильнішими після трансферного вікна", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше нідерландський фахівець заявив, що ціллю Манчестер Юнайтед на цей сезон є потрапляння до топ-4 турнірної таблиці АПЛ.