Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився про можливі підписання у січні.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про можливі варіанти посилення складу своєї команди в зимове трансферне вікно.

"Я задоволений нинішнім складом. Просто у нас було занадто багато недоступних гравців.

Коли до складу повернуться такі футболісти, як Каземіро, Мартінес, Мейсон Маунт, то ми будемо набагато сильнішими після трансферного вікна", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше нідерландський фахівець заявив, що ціллю Манчестер Юнайтед на цей сезон є потрапляння до топ-4 турнірної таблиці АПЛ.