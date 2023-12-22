У капітана Челсі є повторювана проблема з підколінним сухожиллям.
Ріс Джеймс, getty images
22 грудня 2023, 16:16
Капітан та правий захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс оголосив про те, що переніс операцію на підколінному сухожиллі.
"Футбольний світ знав, що я отримав травму, але процедура, на яку я пішов цього разу, зайняла трохи більше часу, щоб знайти найкраще рішення.
Мені зробили операцію, щоб спробувати вирішити мою систематичну проблему з підколінним сухожиллям. Почалося відновлення як фізичне, так і психологічне.
Після цієї травми я отримав хорошу підтримку, але значно більше ненависті та негативу. Повірте, я не хочу отримувати травми, я найщасливіший, коли граю у футбол", — написав Ріс Джеймс у своєму Instagram.
За інформацією британських ЗМІ, Ріс Джеймс пропустить близько трьох чи чотирьох місяців.
У поточному сезоні 24-річний англієць провів дев'ять поєдинків, в яких він відзначився однією результативною передачею.