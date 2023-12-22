Англія

У капітана Челсі є повторювана проблема з підколінним сухожиллям.

Капітан та правий захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс оголосив про те, що переніс операцію на підколінному сухожиллі.

"Футбольний світ знав, що я отримав травму, але процедура, на яку я пішов цього разу, зайняла трохи більше часу, щоб знайти найкраще рішення.

Мені зробили операцію, щоб спробувати вирішити мою систематичну проблему з підколінним сухожиллям. Почалося відновлення як фізичне, так і психологічне.

Після цієї травми я отримав хорошу підтримку, але значно більше ненависті та негативу. Повірте, я не хочу отримувати травми, я найщасливіший, коли граю у футбол", — написав Ріс Джеймс у своєму Instagram.



За інформацією британських ЗМІ, Ріс Джеймс пропустить близько трьох чи чотирьох місяців.

У поточному сезоні 24-річний англієць провів дев'ять поєдинків, в яких він відзначився однією результативною передачею.