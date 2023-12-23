Англія

Колектив Пепа здобуває черговий трофей.

"За останні 12 місяців ми показали, що ми найкраща команда у світі. Наші результати доводять це, ми демонструємо приголомшливу стабільність.

Виграти п'ять трофеїв – це неймовірно. Рівень майстерності у світовому футболі нині лякає, тому постійно вигравати дуже і дуже важко. Тож бути переможцями АПЛ, Кубка Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубка Європи та клубного чемпіонату світу – це надзвичайно особливе та величезне досягнення.

Це найкращий рік у моїй кар'єрі, і я його ніколи не забуду", — заявив Вокер.