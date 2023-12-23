Колектив Пепа здобуває черговий трофей.
Вокер, Getty Images
23 грудня 2023, 10:49
Манчестер Сіті у фіналі КЧС без шансів розбив
бразильський Флуміненсе (4:0). Захисник "містян" Кайл Вокер прокоментував черговий трофей своєї команди. Його слова наводить офіційний сайт манчестерського клубу
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"За останні 12 місяців ми показали, що ми найкраща команда у світі. Наші результати доводять це, ми демонструємо приголомшливу стабільність.
Виграти п'ять трофеїв – це неймовірно. Рівень майстерності у світовому футболі нині лякає, тому постійно вигравати дуже і дуже важко. Тож бути переможцями АПЛ, Кубка Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубка Європи та клубного чемпіонату світу – це надзвичайно особливе та величезне досягнення.
Це найкращий рік у моїй кар'єрі, і я його ніколи не забуду", — заявив Вокер.