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У фінальному протистоянні в Джидді команда Хосепа Гвардіоли розгромила бразильський Флуміненсе.

Напередодні Різдва в певних країнах уже пішли на павзу від нескінченних футбольних протистоянь, тоді як деякі з країн, як Англія, навпаки, виключно набирають оберти в розіграші національних змагань. І поки всі в країні готувались до так званого Boxing day, чинний чемпіон та володар головного трофею Ліги чемпіонів УЄФА, Манчестер Сіті, міг зазіхнути на чергову велику перемогу під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Клубний чемпіонат світу. Поки Джанні Інфантіно своїми "геніальними" рішеннями його не занапастив остаточно, востаннє проводився посеред зими в Саудівськіій Аравії. "Містяни" до фінальної гри діставались через протистояння проти японської Урави Ред Даймондс (3:0), тоді як їхні суперники за вирішальною дуеллю та водночас чинні володарі Копа Лібертадорес, футболісти бразильського Флуміненсе подужали єгипетський Аль-Ахлі (2:0).

У складі команди Фернандо Диніза звично виокремлюють досвідченого Марсело, але саме з помилки колишнього гравця мадридського Реала розпочалось звітне протистояння. Аке в центрі поля перехопив його дальню передачу, після чого підготував дальній удар у ліву стійку, рикошет від якої в порожні ворота грудьми перевів Хуліан Альварес. Так, так само, як і Ліонель Мессі за Барселону Гвардіоли свого часу в 2009 році.

Після цього, як здавалось, інтрига мала вмерти остаточно. Бразильці дуже важко тримали м’яч під тиском із боку суперників та майже не виходили до позиційних атак на чужу половину поля. Сіті цим користався повною мірою й контролював хід подій, а сама гра подекуди була навіть де в чому трохи нудною. Поодинокий спалах в атаці від Флу у вигляді скасованого через офсайду у Кано пенальті, яке ризикував привезти Едерсон, можна не брати до уваги.

А потім, на 27 хвилині, "містяни" забили доволі "дешевий" гол зусиллями навіть не свого футболіста — це Ніньйо в підкаті примудрився зрізати простріл Фодена з лівого флангу штрафного в дальній кут власних воріт. Це створювало вже передумови для розгрому бразильської команди, аніж бодай-якось допомагало їй звикнути до гри більш потужних опонентів.

У підсумку, на другий тайм Дініз залучив до гри Кеннеді до атаки й гра його команди хоч отримала невеличке забарвлення. Форвард так і не забив гол, однак хоч покрутив суперників непогано. За голи тим часом у цій зустрічі так само відповідали номінальні господарі, які зусиллями Фодена та Альвареса таки створили передумови для розгрому й здобуття чергового титулу.

Але при цьому Сіті втратив Родрі й, схоже, що надовго, бо підкат від Александера в центрі поля змусив його достроково завершити гру. До речі, польський рефері Шимон Марциняк навіть жодної хвилини не компенсував у другому таймі — не було жодних підстав для цього.— Флуміненсе 4:0Альварес, 1, 88, Ніньйо, 27 (авт.), Фоден, 72Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз (Гвардіол, 74), Аке (Бобб, 81) — Льюїс (Ковачич, 62), Родрі (Аканджі, 74) — Фоден (Нунеш, 81), Сілва, Гріліш — Альварес.Фабіо — Шав’єр, Ніньйо (Марлон, 74), Мело (Барбоза, 60), Марсело (Александер, 60) — Андре, Мартінеллі — Аріас, Кено (Кеннеді, 46), Гансо (Ліма, 61) — Кано.Попередження: Марсело, Александер, Кеннеді