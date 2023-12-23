Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Евертон.

Лондонський Тоттенгем та Евертон зіграють поміж собою в рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Анге Постекоглу, після перемоги над Ноттінгем Форест (2:0), залучив до стартового складу Емерсона на лівий фланг захисту, тоді як Скіпп розташується в опорній зоні.

Шон Дайч, на тлі перемоги над Бернлі (2:0), використав із перших хвилин Віталія Миколенка ліворуч в обороні, тоді як Брентвейт повернеться до центру оборони, Гує гратиме в парі опорників разом із Онана.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Емерсон — Сарр, Скіпп — Джонсон, Кулушевські, Сон — Рішарлісон.

Запасні: Форстер, Даєр, Філліпс, Доррінгтон, Гейб'єрг, Ло Чельсо, Хіль, Веліс, Донлі.



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гує, Онана — Гаррісон, Гарнер, Макніл — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Лонерган, Кін, Годфрі, Гомеш, Гант, Данжума, Бету, Шерміті.



Гра Тоттенгем — Евертон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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